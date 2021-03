Janet Barboza se emociona al revelar que no ve a su mamá desde hace tres años

Janet Barboza se conmovió por el reencuentro entre Florcita Polo y Susy Díaz y contó cuál es la situación con su madre.

Janet Barboza se conmovió al ser testigo del reencuentro entre Florcita Polo y Susy Díaz y reveló que les tiene una "envidia sana" porque ella no puede ver a su madre que está en España desde hace tres años.

"Me voy a meter en ese grupo, a todos aquellos hijos que estamos lejos de nuestros papás. Yo no veo hace tres años a mi madre, a quien amo, adoro, y siempre nos vemos cada año, estamos juntas tres meses", contó la conductora de América Hoy.

"Sin embargo, hace tres años que no puedo verla y no puedo hacer lo que están haciendo ustedes en este momento, que es darse ese abrazo. Esto es lo que yo siento en este momento Flor, de ver cómo puedes abrazar a tu mamá y la mamá a su hija, de verdad me encantó lo que vi", afirmó Janet Barboza casi entre lágrimas.

Todos los episodios de América Hoy en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!