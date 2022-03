Valentino Domínguez se lució bailando y cantando en el cumpleaños de su hermana María Cataleya

"Valentino se para y dice yo a qué hora voy a entrar, por supuesto que sí, a él le encanta, él no tiene ni vergüenza ni nada por el estilo, tiene actitud", contó el novio de Pamela Franco, quien reveló que no le gustaría que su hijo con Karla Tarazona sea parte del mundo artístico.

"Te voy a ser sincero, yo no quiero ni que cante ni que baile, no quiero que haga nada de la parte artística, yo no quisiera, pero si ellos quieren hacerlo, obviamente todo el apoyo del mundo, pero hay que verlo poco a poco", afirmó Christian Domínguez sobre el futuro de su hijo Valentino.