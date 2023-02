Christian Domínguez y su sincero consejo a Rafael Cardozo para superar a Cachaza

“Consejo a Rafal directo: papá, déjate de tonteras hermano, eres bello, cualidades cualquier cantidad, no tienes por qué sentirme menos que nadie, al contrario, yo le he dicho a él, tú eres exitoso, porque eres exitoso en un país que no es el tuyo, no cualquiera puede hacer eso, a ver vamos cualquiera de nosotros a otro país a ser exitoso, no cualquiera lo puede hacer, él lo hizo aquí y desde ahí partiendo eres increíble, estás perfecto, continua y no respondas nada”, comentó la pareja de Pamela Franco.