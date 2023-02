¿Rafael Cardozo lanzó fulminante comentario a André Bankoff, novio de Cachaza? "No compita con nosotros"

"No compita con nosotros porque vas a perder", escribió el exintegrante de Esto es guerra en una de sus historias de Instagram. En otro momento, el empresario decidió grabarse dentro de su auto mientras cantaba un tema de desamor. "Y qué cabrón, me siento mal por todo lo que hice yo. Esas mentiras no merecen tu perdón es mi adicción, lo sé".