Ethel Pozo y Michelle Soifer protagonizaron tenso momento en vivo tras críticas por su vestuario

“A mí no me gusta que nadie hable más de la cuenta cuando no sabe, yo me preparaba para cada sábado (…) Yo al escuchar tus críticas dije ‘demasiado’. Yo tengo correa, pero no me gustó tu comentario ¿qué quieres que diga? Así como tú dijiste y criticaste que no me gustó que ella se vea así, así mismo no me gustan tus comentarios y te lo dije (…) Cada uno va donde quiere estar, si tú no quieres estar en un sitio, no vas y punto”, contó.