Ethel Pozo y su inesperado comentario sobre Rodrigo Cuba tras conocer su sueldo como futbolista

“El ‘Gato’ Cuba era un Rolex y no lo sabíamos, no lo sabía nadie, ya lo saben todos hoy día”, pronunció.

“Eso es lo que me pregunto, quien me cotiza, por qué no fui futbolista, he perdido plata (…) Yo juego fútbol y soy zurdo, señora (…) Toda la vida jugué fútbol, en defensa. Oye mi papá me puso Edson por Pelé”, sentenció.