Nicola Porcella confesó que salió de fiesta con Austin Palao en Qatar ¿y Flavia Laos?

"Austin está con Flavia a parte es todo un caballero. Te juro que me sorprendió porque salimos de fiesta y Austin ni se movía. Te lo juro y le decía que hay que hablarle a una y me decía que no. Pero para que me ayude porque Austin es guapo o sea solo para que me ayude", sostuvo el competidor sobre el popular "Bonito" de EEG.