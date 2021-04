El inesperado encuentro de Christian Domínguez y su "hijo"

El artista fue expuesto en el programa y no supo qué decir.

Las conductoras de América hoy le jugaron una broma pesada a Christian Domínguez y le recordó a uno de sus "hijos". Janet Barboza indicó que ayer se celebró el cumpleaños de Hércules, perrito que adoptó con Isabel Acevedo durante su relación.

Christian quedó sonrojado y no supo qué decir. Lo único que atinó a responder fue "no me lo esperaba". De inmediato, Edson Dávila, su compañero como colaborador, lo ayudó y pasaron a otro tema.

Se trata de Hércules Huellita, el chihuahua que tiene una cuenta en Instagram con más de 13 mil seguidores donde se pueden ver fotos de sus looks diarios.

