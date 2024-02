Christian Domínguez ‘lloró’ tras mea culpa: “Tengo que salir adelante”

“Solamente mil, mil disculpas por todo lo que hice. Perdí mucho, otra vez, y solamente tengo que trabajar otra vez, tengo que refugiarme en mis hijos que es lo que he estado haciendo todos estos días. Tengo que hacerlo por mis hijos en estos momentos, que son lo único que me da la fuerza y tengo que salir a trabajar, no puedo darme el espacio o voy a descansar, eso no existe porque tengo muchas responsabilidades”, mencionó el cantante revelando que había pasado días duros, pero con el amor de sus hijos.