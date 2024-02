Christian Domínguez por infidelidad con Mary Moncada: “Fue un error constante”

“No, no, no, no es una relación. Yo entiendo que lo quieran poner como si tuviera una relación, pero la verdad, la realidad, si les soy totalmente honesto, sabía que eso no era una relación, eso era un error, si lo quieres llamar, constante, era terriblemente eso. Entonces, ahí no estaban implicados sentimientos, no había implicado nada para que se entienda que tengas una doble vida como la gente pueda pensar”, respondió.