Christian Domínguez tras confirmar oficialmente su divorcio: “Mucha gente se burlaba”

“Hay mucha gente que hablaba y decía que yo me burlaba de la situación, que me burlaba de mi pareja actual, que era mentira, que no había ni siquiera iniciado un proceso cuando tenía años con el tema, yo tenía que quedarme callado obviamente porque pertenezco al canal, y no puedo dar declaraciones, y tampoco me gustaría estar hablando de mi vida privada”, mencionó.