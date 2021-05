Janet Barboza bloqueó comentarios en Instagram tras ser jurado en El artista del año

Tilsa Lozano reveló que Janet Barboza cerró comentarios en sus fotos porque al público no le gustó su participación.

Tilsa Lozano y Janet Barboza protagonizaron un tenso momento en la última gala de El artista del año. La presentadora llegó como la jurado vip de la noche y la modelo la enfrentó en vivo por sus comentarios.

Tilsa Lozano estuvo en enlace con América Hoy y reveló que la conductora bloqueó los comentarios en Instagram que criticaron su participación. Janet Barboza se defendió y dijo que únicamente cumplió con su trabajo.

"Lo importante, es que como dice la señora Janet, ella se lo dice al Perú, pero lo que debería hacer es no bloquear sus comentarios en Instagram, porque al Perú no le gustó nada su participación y tuvo que cerrar los comentarios en sus fotos porque todo el mundo se le fue en contra… en este caso, la voz del pueblo no fue ella", afirmó la jueza de El artista del año.

