Fabio Agostini a Janet Barboza: No me gustas, ¿qué más quieres hacer para llamar mi atención?

Fabio Agostini se arrepiente de no haberle hecho caso a Janet Barboza y le preguntó por qué siempre habla del físico.

Fabio Agostini se molestó por la opinión que tuvo Janet Barboza sobre su gala el último sábado en El artista del año, donde quedó eliminado. "Para mí, esta noche, ya no es suficiente tu guapura", afirmó la conductora de América Hoy.

► Mira: Janet Barboza bloqueó comentarios en Instagram tras participación en El artista del año

"Deja de meterte con mi físico que me tienes cansado, no sé por qué nombras mi físico todo el rato. No me gustas niña, así que no sé qué más quieres hacer para llamar mi atención. Tendría que haberle hecho un poco más de caso, de eso es lo que te estoy arrepentido", respondió Fabio Agostini a las críticas de Janet Barboza.

Todos los episodios de América Hoy en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Paula Manzanal, Macarena Vélez y Jamila Dahabreh sorprendieron tras bailar con Fabio Agostini