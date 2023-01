¿Macarena le propuso a Joel tener hijos juntos? Esta fue la respuesta del hijo de Charo

Joel (Erick Elera) nunca imaginó que una conversación con Macarena (Maria Grazia Gamarra) sobre sus futuros hijos generaría una inesperada propuesta. El hijo de Charo le agradeció a Maca ya que gracias a su amistad olvidó para siempre a su ex Fernanda de las Casas.

Montalbán no soportó que Joel piensa que le está proponiendo tener hijos juntos pese a no ser parejas. En sus respectivas casas, tanto Maca como Joel no descartaron tener hijos juntos pues sería una buena idea, pero al final declinaron de esta escenario por diferentes motivos.