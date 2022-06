Joel lloró amargamente por Fernanda y la sacó de su vida para siempre

En el primer capítulo de la nueva temporada de Al fondo hay sitio se supo que Joel (Erick Elera) y Fernanda (Nataniel Sánchez) están separados. Es mayo de 2021 y ellos no tuvieron gemelos, pero el hijo de Charito tiene ese sueño recurrente y su familia es testigo de todo lo que que sufre por el amor de su juventud.

Joel Gonzales nuevamente volvió a soñar con Nemo y Doris, los nombres de sus supuestos hijos, y buscó a Francesca Maldini para que lo consuele. "Es que ese sueño no me deja en paz. Estoy bajoneado, este dolor no se cura con chifones, yo necesito sentir velocidad, adrenalina. Noni, ¿puedo?", le pidió el hermano de Grace a Francesca Maldini, en referencia a uno de sus carros.