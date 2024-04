Padre Manuel abandonó la vida religiosa por Joel: "Me dicen el cura salado"

"Lo hice porque tú me empujaste a eso. Mis excolegas, mis amigos, la opinión pública, en todas las redes sociales me dicen el 'cura salado'. Soy el único sacerdote que no ha podido realizar ninguna boda sin algún contratiempo", le dijo el padre Manuel al hijo de Charo al revelarle el motivo que le hizo dejar los hábitos.