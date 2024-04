Joel despreció llamativa propuesta del Grupo 7: “Me he retirado de la vida mundana”

“Hermano Franklin, muchísimas gracias por tu ofrecimiento, pero en estos momentos yo me encuentro retirado de la vida mundana. No quiero saber nada de conciertos, no quiero saber nada de fans enamoradas, no quiero saber de las fiestas, de los autos ranas, no quiero saber nada ¿me entiendes?”, respondió el ex de Patty (Melissa Paredes) dando a entender que nunca más regresará al mundo musical que tanto esfuerzo le costó ingresar y ganarse un nombre como ‘La Leyenda’.