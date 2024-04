¿Grace y Nicolás corren peligro? Joel hizo dura confesión

Al fin llegó el día más deseado para Joel y Patty pues se prepararon mucho para darse el sí definitivo frente al altar, sin embargo, todo daría un escándalo giro por una decisión inesperada. Patty le suplicó a Joel cuando la dejó plantada en el altar: “Joel no me hagas esto (…) No se quiere casar conmigo papá, no se quiere casar conmigo”.