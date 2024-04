¿Joel olvidó definitivamente a Patty con Lily?

“Joel, ayer me olvidé de darte algo y tu anillo cochambroso que me diste como anillo de compromiso. Tú no solo me hiciste una tremenda perrada, Joel. ¿Dos corazones latiendo al mismo tiempo? Solo un imbécil como tú se le puede ocurrir decir eso después de lo que me hiciste”, expresó muy furiosa Patty (Melissa Paredes) frente a un Joel desconcertado, tras haberlo cacheteado a su antojo.