Charo consoló a Joel porque Patty le terminó: "No conoce nada de tu vida"

Charito intentó consolar a su hijo, quien no paraba de llorar. "Si ella no conoce nada de tu vida, ¿cómo puede decir algo así? Eres un adulto y debes solucionar tus problemas solo, pero si quieres puedo hablar con Patty. Es tu vida, tus decisiones y yo las respeto", señaló la exsuegra de Alessia al saber que Maruja dijo que Joel no es un buen partido.