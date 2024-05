Melissa Paredes lloró al recordar cuando se alejó de su hija: "Me iba a morir"

"Creo que ha sido el peor momento de mi vida. Eso fue lo peor que me ha pasado en mi vida y no se lo deseo a nadie. Sentí que me iba a morir (...) Para mí es un milagro todo lo que me pasó y hoy por hoy es un triste recuerdo. Me hacía recordar lo que viví con mi hermana a una magnitud abismal", comenzó diciendo la actriz.