Melissa Paredes resaltó a Rodrigo Cuba como buen padre: "Nos llevamos bien"

La actriz no pudo evitar las lágrimas al recordar el difícil momento que vivió cuando tuvo que separarse de su hija en medio de sus problemas legales con el futbolista. ""Creo que ha sido el peor momento de mi vida. Eso fue lo peor que me ha pasado en mi vida y no se lo deseo a nadie. Sentí que me iba a morir", comenzó diciendo.