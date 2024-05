Joel quedó impactado al ver apasionado beso de Olinda y Gilberto

Olinda no soportará más las humillaciones de Teresa (Magdyel Ugaz) y romperá en llanto en los brazos de don Gilberto al decirle que no se piensa casar con él si su hija no cambia de actitud y la respete como la pareja de su padre. "Gilberto, si tu hija no me acepta creo que no me voy a casar contigo. Ella desprecia todo lo que viene de mí", le expresó la "Tortolita" entre lágrimas.