"No me caso si Teresa no me acepta": Olinda lloró frente a Gilberto

"Gilberto, si tu hija no me acepta creo que no me voy a casar contigo. Ella desprecia todo lo que viene de mí", le expresó la "Tortolita" entre lágrimas. Gilberto intentó tranquilizarla al decirle que hablará con ella para que la respeta, pero ella le dijo que no lo haga porque sería peor. En ese momento, Teresa ingresó al cuarto para disculparse con Olinda.