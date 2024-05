Teresa se quebró con gritos de don Gilberto: "Gaspar y tú pelean como bebés"

"Mira, si no te gusta nuestra relación, por lo menos guárdale respeto. ¿De qué estás hablando? Si tú estás a punto de romper la tuya por niñerías. Tú crees que no me he dado cuenta, Gaspar y tú solo pelean por sonseras como dos bebés y te atreves a hablar de mi relación. Si tú estás payaseando con tus sentimientos, por favor Teresa", exclamó muy molesto.