Josephine tildó de 'señora' a Teresa y ella se defendió así

Josephine no pudo controlar sus emociones al saber que Estela (Tula Rodríguez) trabaja en un restaurante como cocinera y sufrió un ataque de pánico. La influencer empezó a quedarse sin aire al descubrir acerca del empleo de su madre. "Yo no estoy preparada para este momento. Yo no voy a ir. Mi mamá cocinera, no", dijo y a lo que Pochito trató de tranquilizarla llevándola a su casa.