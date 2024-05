Olinda y Gilberto aterraron a Francesca con tradicional preparación

Laia (Alex Béjar) no pudo evitar preguntarle a Francesca si tenía problemas económicos ya que quiere abrir tan pronto el restaurante y todos los días comen menestras. Maldini negó que está al borde de la quiebra y tranquilizó a la chef: "¿Mi imperio en ruinas? Hace tiempo que no me reía tanto". Fran se retiró del lugar entre lágrimas que escondió de la chef española.