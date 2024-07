Francesca encontró a Teresa y Gaspar en pleno ‘chiquitingo’

Gaspar no se quedó callado y le preguntó a Francesca el porqué él no puede ser el hombre indicado para Teresita. Lo que nunca imaginó fue que recibiría duras palabras. "No tienes clase, eres pobre, tus costumbres y modales son precarios. Siempre estás manchado de grasa, comes menú de 10 soles, te vistes con ropa corriente y no puedo presentar a Teresa en sociedad del brazo de un hombre como tú", dijo.