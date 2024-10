Teresa enfureció con Gaspar por engañarla: “Eres un cretino”

“No, no me vengas con ese cuento. Ya sé lo que pasó, tú me hiciste creer todo eso para que yo esté pendiente de ti, para que no me alejara de tu lado y te cuidara (No, no, Tere, yo me sentía mal, estaba hasta las patas, si estaba sudando, tú me has visto) No, yo no vi nada, yo lo único que vi es que tú eres un mentiroso y me reafirmo en eso, eres un cretino de 7 suelas”, refutó la hija de don Gilberto (Gustavo Bueno).