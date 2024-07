Teresa contó lo que pasó realmente con Richard Wilkinson

Teresa (Magdyel Ugaz) le reveló a Lorena lo que vivió con Richard Wilkinson (Paco Bazán), padre de Richard Junior, y cómo es su relación actualmente con el empresario. La hija de don Gilberto reconoció que su ex no estaba preparado para ser padre y que no quería formar un hogar junto a él. "El avión en el que trabaja se cayó en la selva. No se murió, ¿qué se va a morir ese? Pero esa es una historia larga que contar", explicó.