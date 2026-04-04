Alessia dio contundente consejo a Macarena sobre Joel

Macarena le contó a Alessia el porque desconfía de Joel y le hizo un inesperado pedido.
Macarena (María Grazia Gamarra) empezó a contarle a Alessia (Karime Scander) las sospechas que tiene de Joel (Erick Elera). Y es que la rubia le contó a su sobrina que le parecía muy raro que el padre de su bebé se echara perfume para ir al taller mecánico. "Acaso se está perfumando para Gaspar o para otra", exclamó asustada, y a lo que la joven chef intentó calmarla.
"No me acabas de decir que lo seguiste por todos lados y no se encontró con nadie (Sí, pero hay algo raro) yo creo que te estás sugestionando demasiado por lo que te han dicho los demás. Tienes que aprender a confiar en él. No puedes estar todo el tiempo así", dijo, pero Macarena no pudo olvidarse de su desconfainza y le pidió a la pareja de Jimmy que la acompañe a seguir al hijo de Charo.
Macarena llegó al taller de Joel para reclamarle por ocultarle la verdad sobre Cayetana. "Ya lo sé todo", dijo la rubia y a lo que el padre de su bebé le pidió que lo escuche; sin embargo, ella lo interrumpió. "Explicarme qué, que existe una Chamaquita llamada Cayetana Bogani que le escribiste una canción y que no dejas de tararearla todo el día sin darte cuenta. ¿Por qué no me lo contaste?".
Asimismo, la hermana de Diego se mostró decepcionada de su pareja por mentirle. "(Cayetana ya es parte de mi pasado) Joel, no te estoy preguntando eso. Lo que te estoy diciendo es que me mentiste. Te pregunté quién era la chamaquita y me dijiste que nadie. Joel, no me molesta que haya existido, lo que me duele es que me lo hayas ocultado", agregó y se fue, visiblemente dolida.
Joel buscó a Macarena para pedirle perdón por ocultarle su relación del pasado con Cayetana. El hijo de Charo se mostró arrepentido de mentirle a la madre de su bebé, pues le dijo que no conocía a la popular 'Chamaquita', y le juró amor eterno.
"Cayetana fue alguien importante para mí, pero hace mucho tiempo. Yo le escribí una canción... (¿Así la recuerdas?) No, mi amor, yo solo te amo a ti... Tú eres la luz de mis ojos, el amor de mi vida, la futura madre de mi bebé, eres mi corazón y mi vida", exclamó el hermano de Jimmy.