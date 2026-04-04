Alessia dio contundente consejo a Macarena sobre Joel

"No me acabas de decir que lo seguiste por todos lados y no se encontró con nadie (Sí, pero hay algo raro) yo creo que te estás sugestionando demasiado por lo que te han dicho los demás. Tienes que aprender a confiar en él. No puedes estar todo el tiempo así", dijo, pero Macarena no pudo olvidarse de su desconfainza y le pidió a la pareja de Jimmy que la acompañe a seguir al hijo de Charo.