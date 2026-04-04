Joel advirtió a Macarena: "No tienes por qué desconfiar de mí"

Macarena le reclamó a Joel por las tangas de Teresa y todo se salió de control por lo que le lanzó tremenda advertencia.
Macarena (María Grazia Gamarra) decidió que era momento que cuestionar a Joel (Erick Elera) tras verlo entrando a la mansión, por lo que en la intimidad de su cuarto le hizo muchas personas sobre la persona con la que trabajaba y la casa que habitaba acá en Perú.
"La persona con la que estabas trabajando debe tener harta plata, ¿no? (Sí, claro, tiene harta fichas. Viene de familia pudiente, pe. Claro) ¿Y la casa debe ser grande? (Sí, inmensa, es una mansión. Sí, mira, tiene sauna, cancha de golf, cancha de tenis, de paddle, toda esa vaina) ¿Y cómo es la entrada de la casa, más o menos? (Entrada, no, es grandota. Grande, grande. Tiene su jardín así, inmenso. Tiene una cochera como para... calculo, yo más de 6 carros, ¿sabes? Y me han dicho que también tiene su helicóptero y... También usa yate. Imagínate) ¿Y la fachada de qué color es? (¿La fachada? Mi amor, ahí sí ya no me acuerdo. Eso sí ya... No sé, no. No recuerdo bien)", conversaron.
Sin embargo, la rubia presintió la mentira y lo juzgó: "¿Por qué me estás mintiendo? (¿Y yo por qué te estoy mintiendo? ¿De qué estás hablando?) ¿Qué es esto? ¿De quién es eso?". Automáticamente sacó las pruebas que encontró en la mochila de su pareja.
"¿Tú qué haces con los calzones de la tía Tere? (¿De la tía Tere?) Claro pe, se los iba a dar a Gaspar para que los tenga de recuerdo. ¿De dónde los ha sacado tú? ¿Por qué has agarrado mi mochila? (Ah, entonces. A ver. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y eso?) No, no, yo no sé de quién es esta vaina, yo de eso sí yo no sé", discutieron.
En ese preciso momento Leonardo (Marco Zunino) ingresó a la casa de los Gonzáles muy preocupado por su disfraz de "policía coqueto" y toda la escena de celos de Maca se desmoronó.
"Perdón, es que Félix me dejó entrar y estoy haciendo unas indagaciones. ¿De casualidad han visto mi vestuario de policía? (¿Eso no sería?) Sí, sí, sí. Gracias, gracias por guardármelo. Estaba preocupado porque me iba a costar un montón de plata tener que reemplazarlo, chau", dijo el actor.
Tras ver la confusión, Joel se mostró súper indignada y le mandó tremenda advertencia a la futura mamá de su bebé: "Hermoso, ¿qué decías? (Perdón. Perdón, mi amor. Disculpame gordi, pero es que lo que pasa es que mi vida...) Ya, ya, te lo voy a dejar pasar. Tú sabes perfectamente que no tienes por qué desconfiar de mí ¿no? Que sea la última vez. No voy a permitir que se repita, ¿ya?".
Alessandra Denegri regresará como Cayetana Bogani a la nueva temporada de Al fondo hay sitio 2026 y la web de América Televisión conversó en exclusiva la actriz peruana reveló que la recordada "Chamaquita" podría llegar a poner en aprietos la relación de Joel Gonzales y Macarena.
"Necesitamos saber qué tan sólida está su relación. Acá está llegando Cayetana a ponerlo a prueba. (Y ahora que va a ser papá con Macarena) En el amor en la guerra y en el amor dicen que no hay no hay reglas, ¿no? Así que bueno vamos a ver que qué quiere Cayetana, qué está tramando o de repente llega un son de paz no sabemos todavía", comentó la recordada "Chamaquita".
María Grazia Gamarra conversó con la web de América Entretenimiento sobre el regreso de Alessandra Denegri a la nueva temporada de Al fondo hay sitio 2026. La actriz fue consultada por el retorno de Cayeta Bogani a la vida de los Gonzales, especialmente a la de Joel, con quien mantuvo una relación sentimental años atrás.
"Creo que es importante sumar personajes al equipo porque le da frescura, genera una expectativa y algo interesante. Así que estoy feliz de que haya entrado nuevamente. No he tenido la suerte de grabar con ella, pero creo que es bacán sumarle a esa pareja un ingrediente para crear otra historia", comenzó diciendo la artista peruana.
"Macarena y Joel son personajes cómicos y creo que traer un personaje como ella, con ese peso, que es mala, creo que le va a generar también tension a la pareja y parece algo bacán", añadió.