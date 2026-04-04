Joel advirtió a Macarena: "No tienes por qué desconfiar de mí"

"La persona con la que estabas trabajando debe tener harta plata, ¿no? (Sí, claro, tiene harta fichas. Viene de familia pudiente, pe. Claro) ¿Y la casa debe ser grande? (Sí, inmensa, es una mansión. Sí, mira, tiene sauna, cancha de golf, cancha de tenis, de paddle, toda esa vaina) ¿Y cómo es la entrada de la casa, más o menos? (Entrada, no, es grandota. Grande, grande. Tiene su jardín así, inmenso. Tiene una cochera como para... calculo, yo más de 6 carros, ¿sabes? Y me han dicho que también tiene su helicóptero y... También usa yate. Imagínate) ¿Y la fachada de qué color es? (¿La fachada? Mi amor, ahí sí ya no me acuerdo. Eso sí ya... No sé, no. No recuerdo bien)", conversaron.