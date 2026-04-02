Macarena lloró por la romántica sorpresa de Cayetana a Joel

Macarena jamás imaginó que Joel sería capaz de traicionarla de esa manera con Cayetana, pero todo quedó al descubierto.
Alessia (Karime Scander) decidió acompañar a Macarena (María Grazia Gamarra) a espiar los planes de Joel (Erick Elera), por lo que llegaron a la mansión que no tenían ni idea de quién era, por lo que tras treparse por las paredes vieron infraganti a los mecánicos bailando y cantando para Cayetana (Alessandra Denegri).
Joel intentó explicar lo que estaba sucediendo y Maca comenzó a entrar en razón; sin embargo, todo dio un tremendo giro cuando la chef vio a Claudio (Luis Salas) con un postre que no quería mostrar y en el forecejeo terminó cayendo al suelo y quendo a vista de todos.
Era un pastel en forma de corazón con la cara de la popular 'chamaquita' y de Joel, y Macarena al verlo escuchó la explicación del futuro padre de su bebé pero esta vez no cayó y se fue totalmente decepcionada: "¿Cómo pudiste Joel? Soy una estúpida".
Alessandra Denegri regresará como Cayetana Bogani a la nueva temporada de Al fondo hay sitio 2026 y la web de América Televisión conversó en exclusiva la actriz peruana reveló que la recordada "Chamaquita" podría llegar a poner en aprietos la relación de Joel Gonzales y Macarena.
"Necesitamos saber qué tan sólida está su relación. Acá está llegando Cayetana a ponerlo a prueba. (Y ahora que va a ser papá con Macarena) En el amor en la guerra y en el amor dicen que no hay no hay reglas, ¿no? Así que bueno vamos a ver que qué quiere Cayetana, qué está tramando o de repente llega un son de paz no sabemos todavía", comentó la recordada "Chamaquita".
María Grazia Gamarra conversó con la web de América Entretenimiento sobre el regreso de Alessandra Denegri a la nueva temporada de Al fondo hay sitio 2026. La actriz fue consultada por el retorno de Cayeta Bogani a la vida de los Gonzales, especialmente a la de Joel, con quien mantuvo una relación sentimental años atrás.
"Creo que es importante sumar personajes al equipo porque le da frescura, genera una expectativa y algo interesante. Así que estoy feliz de que haya entrado nuevamente. No he tenido la suerte de grabar con ella, pero creo que es bacán sumarle a esa pareja un ingrediente para crear otra historia", comenzó diciendo la artista peruana.
"Macarena y Joel son personajes cómicos y creo que traer un personaje como ella, con ese peso, que es mala, creo que le va a generar también tension a la pareja y parece algo bacán", añadió.
Jimmy (Jorge Guerra) se llevó tremenda sorpresa al saber que Joel y Macarena sí se convertirán en padres. Y es que la feliz pareja le reveló al menor de los Gonzáles que la clínica se había equivocado en los exámenes y que al final sí estaba esperando un bebé.
El sobrino de Teresa no dudó en abrazarlos y comenzó a llamar a Félix, pues resaltó que deberian demandar al centro de salud. Lo que no imaginó es que su hermano y la rubia lo nombrarían como el padrino de su primogénito. "Lo que te queremos decir es importante que estemos los cuatro.La madre, el padre, el bebito que está por nacer y el padrino", expresaron.