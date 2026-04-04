Macarena tomará drástica decisión tras engaño de Joel (AVANCE)

Macarena (María Grazia Gamarra) y Alessia (Karime Scander) llegarán enloquecidas a la casa de los Gonzáles y pedirán que pongan cosas delante de la puerta para evitar que ingresen los hombres infieles. Todo parece indicar que la rubia le contará a toda la familia sobre el engaño de Joel (Erick Elera) con Cayetana Bogani (Alessandra Denegri).
Alessia decidió acompañar a Macarena a espiar los planes de Joel , por lo que llegaron a la mansión que no tenían ni idea de quién era, por lo que tras treparse por las paredes vieron infraganti a los mecánicos bailando y cantando para Cayetana.
Joel intentó explicar lo que estaba sucediendo y Maca comenzó a entrar en razón; sin embargo, todo dio un tremendo giro cuando la chef vio a Claudio (Luis Salas) con un postre que no quería mostrar y en el forecejeo terminó cayendo al suelo y quendo a vista de todos.
Era un pastel en forma de corazón con la cara de la popular 'chamaquita' y de Joel, y Macarena al verlo escuchó la explicación del futuro padre de su bebé pero esta vez no cayó y se fue totalmente decepcionada: "¿Cómo pudiste Joel? Soy una estúpida".
Alessandra Denegri regresará como Cayetana Bogani a la nueva temporada de Al fondo hay sitio 2026 y la web de América Televisión conversó en exclusiva la actriz peruana reveló que la recordada "Chamaquita" podría llegar a poner en aprietos la relación de Joel Gonzales y Macarena.
"Necesitamos saber qué tan sólida está su relación. Acá está llegando Cayetana a ponerlo a prueba. (Y ahora que va a ser papá con Macarena) En el amor en la guerra y en el amor dicen que no hay no hay reglas, ¿no? Así que bueno vamos a ver que qué quiere Cayetana, qué está tramando o de repente llega un son de paz no sabemos todavía", comentó la recordada "Chamaquita".