Jimmy llegó hecho un desastre tras ser capturado por el serenazgo y así se comportó Alessia tras el duro momento.
Jimmy (Jorge Guerra) llegó hasta la casa de los Gonzáles, donde Alessia (Karime Scander) la esperaba como toda una dama para la gran cita en el exclusivo restaurante. Sin embargo, cuando ella vio a su enamorado quedó totalmente horrorizada.
"(¿Qué te pasó? Dime) Me fui a vender a la puerta del centro comercial para hacer algo más de platita. Justo cuando estaba por salir me cayó la fiscalización. Traté de resistirme pero...", contó Jaimito sobre lo que pasó.
En ese momento, la hermana de Cristóbal (Franco Pennano) enfureció y juró que tomaría venganza contra las personas de fiscalización que le dieron tremenda lección a su enamorado.
"Mira cómo te han dejado. ¡Unos cobardes! ¡Claro! ¡Entre varios se hacen los machitos ahí! (No, fue sólo uno. Pero era grandote y más bravo que perro de chacra) No me importa, dime quién fue. Dime quién fue, te juro que lo voy a destruir. Me voy a conseguir un lanzallamas y ese carrito de fiscalización que tiene lo voy a quemar hasta que se haga ceniza. Me van a implorar piedad", expresó.
El plan de venganza que tenía la chef preocupó al menor de los Gonzáles; sin embargo, decidió sincerarse: "Me estás asustando (Es que... Es que, ¡mírate! Te han agarrado como piñata) Pero eso no es lo importante. Ya no tengo plata para poder llevarte al restaurante que querías. Todo se me fue con la multa".
Automáticamente Alessia entendió que a Jimmy, fuera de todo lo sucedido, le preocuaba satisfacerla con la cita romántica que había planeado por lo que decidió darle tranquilidad asegurándole que ella solo es feliz teniéndolo a su lado.
"Mi amor... Olvídate del restaurante, ¿sí? Lo único que necesito para ser feliz es a ti (Sí, yo sé, mi amor, pero mira, estás toda regalada, guapísima, lista para salir) Entonces, no dejemos que nada arruine nuestra salida. Todavía podemos ir a comer algo", expresó.
Al estar más tranquilo, Jimmy presumió su nueva idea: "Ya sé. Tengo una idea acorde al presupuesto". Llevando a su enamorada a comer broster en el carrito de Joel (Erick Elera): "Espero que este huesito broster sea del agrado de la ganadora del premio chivolín (Chivilín, mi amor, chivilín. No me lo vas a acordar.) Ay, te prometo que le voy a meter harto puncho de la chamba para poder llevarte a ese restaurante que tanto quieres".
Alessia y Jimmy decidieron darse una nueva oportunidad en el amor, y sorprendieron a los Gonzáles confirmando que iniciarán la convivencia bajo el mismo techo en el barrio de Las Nuevas Lomas. Sin embargo, no todo sería color de rosa en el primer día juntos de Jimlessia, pues la rubia estando acostumbrada a tener su tiempo y su espacio en su hogar pasó una experiencia terrorífica con Tito (Laszlo Kovacs).
El esposo de Lorena (Virna Flores) llegó despavorido hasta el único baño que tiene la casa y le gritó a Alessia que debe respetar el turno que el tiene como privilegio cuando le toca 'pasear a la nutria', pues sabe que en caso no puedo hacerlo podrían ocurrir cosas mucho más peores.
Alessia no tuvo más escapatoria que huir del baño y felizmente llegó a tiempo Jimmy para salvarla del tremendo momento que Tito le iba a dar como 'bienvenida' a la hija de Diego Montalbán (Giovanni Ciccia)