Al estar más tranquilo, Jimmy presumió su nueva idea: "Ya sé. Tengo una idea acorde al presupuesto". Llevando a su enamorada a comer broster en el carrito de Joel (Erick Elera): "Espero que este huesito broster sea del agrado de la ganadora del premio chivolín (Chivilín, mi amor, chivilín. No me lo vas a acordar.) Ay, te prometo que le voy a meter harto puncho de la chamba para poder llevarte a ese restaurante que tanto quieres".