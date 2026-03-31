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Alessia lanzó fuerte golpe a Jimmy

Alessia lanzó fuerte golpe a Jimmy por esta insólita razón

Por: Joselyn Herrera Abuid

Alessia no pudo controlar sus manos y le lanzó un duro golpe a Jimmy tras asustarla en la cafetería.

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karime scanderjorge guerra

Alessia (Karime Scander) estaba muy concentrada en sus cosas en la cafetería cuando llegó Jimmy (Jorge Guerra) y la asustó. Lo que no imaginó el hijo de Charo es que su pareja reaccionaría de la peor manera y terminó recibiendo un fuerte golpe en la cara. La joven chef tenía una revista en la mano que no dudó en utilizar para golpearle el rostro a su enamorado. Al ver que era él, la hija de Diego le pidió perdón y se mostró avergonzada.

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