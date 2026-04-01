Jimmy temió por su vida al ser perseguido por el serenazgo

Alessia (Karime Scander) estaba muy concentrada en sus cosas en la cafetería cuando llegó Jimmy y la asustó. Lo que no imaginó el hijo de Charo es que su pareja reaccionaría de la peor manera y terminó recibiendo un fuerte golpe en la cara. La joven chef tenía una revista en la mano que no dudó en utilizar para golpearle el rostro a su enamorado. Al ver que era él, la hija de Diego le pidió perdón y se mostró avergonzada.