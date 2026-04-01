Jimmy temió por su vida al ser perseguido por el serenazgo

Jimmy quedó en shock al ver a tremendo sereno que quería confiscar su carrito de ventas y salió corriendo.
Jimmy (Jorge Guerra) estaba vendiendo su ropa afuera del centro comercial cuando llegó un sereno que le advirtió que estaba prohibido el comercio ambulatorio. Lo que no imaginó el hijo de Charo es que el agente del orden le pediría unos productos a cambio de no llevarse su mercadería.
El hermano de Joel se negó rotundamente y hasta lo tildó de 'corrupto'. El sereno continuó insistiendo, señalándole si quería hacer las cosas por las buenas o las malas. La pareja de Alessia no aceptó y cuando pensó que la iba a librar, otro sereno llegó y comenzó a corretearlo. "Tampoco me tenía que traer a Robocot", exclamó apenas vio al agente que lo persiguió por todo el lugar.
Alessia (Karime Scander) estaba muy concentrada en sus cosas en la cafetería cuando llegó Jimmy y la asustó. Lo que no imaginó el hijo de Charo es que su pareja reaccionaría de la peor manera y terminó recibiendo un fuerte golpe en la cara. La joven chef tenía una revista en la mano que no dudó en utilizar para golpearle el rostro a su enamorado. Al ver que era él, la hija de Diego le pidió perdón y se mostró avergonzada.
Macarena (María Grazia Gamarra) se mostró muy emocionada al ver cómo su sobrina Alessia y Jimmy están más enamorados que nunca. La novia de Joel compartió habitación con la joven pareja, quienes se despertaron muy cariñosos.
Si bien en un primer momento, Maca festejó la complicidad de la pareja luego recalculó al ver que ellos se ponían muy cariñosos al darse muchos besos y abrazos e inclusive se escondiaron bajo las sábanas. Ella hizo ruido para que Alessia y Jaimito se detuvieran.
Jimmy se llevó tremenda sorpresa al saber que Joel (Erick Elera) y Macarena sí se convertirán en padres. Y es que la feliz pareja le reveló al menor de los Gonzáles que la clínica se había equivocado en los exámenes y que al final sí estaba esperando un bebé.
El sobrino de Teresa no dudó en abrazarlos y comenzó a llamar a Félix, pues resaltó que deberian demandar al centro de salud. Lo que no imaginó es que su hermano y la rubia lo nombrarían como el padrino de su primogénito. "Lo que te queremos decir es importante que estemos los cuatro. La madre, el padre, el bebito que está por nacer y el padrino", expresaron y a lo que Jimmy estalló de emoción.