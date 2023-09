Gloria (Daniela Feijoo) y Alma (Vanessa Silva) se llevarán una desagradable sorpresa con la presencia de Manrique (Gonzalo Molina) en su casa. Luego de haber perdido el juicio por difamación de Adán, el abogado buscó a la ex de León y su amiga para vengarse. "Ustedes pensaron que me podían humillar en la corte y que yo no iba a hacer nada", se escucha por parte del villano en el adelanto. Asimismo, se puede ver que hay un enfrentamiento entre los tres.