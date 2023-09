Diana le preguntó a Alma (Vanessa Silva) si ha podido ver a León (André Silva) desde su regreso a Perú. La abogada le contó que lo ha estado ayudando con el cuidado de su hijo. Asimismo, se mostró afectada al asegurar que entre ambos no podría haber una reconciliación. "Yo no vine aquí por León y cuando termine con el caso voy a regresar a México a seguir con mi vida. Tú sabes lo que siento por él, pero lo nuestro ya no puede ser. Se acabó".