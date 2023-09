Daniela (Silvana Müller Giraldez) le contó a Diana que Adán Cruces (Sebastian Ligarde) fue el amor de su vida. Según recordó, ambos se conocieron desde chicos y poco a poco se fueron enamorando; sin embargo, ella decidió entregarle su vida a Dios. "Mis padres habían muerto y no encontraba consuelo en nada ni en nadie hasta que me entregué a Dios y encontré la paz que necesitaba. Por muchos años fui monja y tuve que renunciar a él justo el día que me pidió matrimonio", relató.