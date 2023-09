Michelle Soifer arremetió contra Samahara Lobatón por críticas a Melissa Klug: "Ubícate".

Michelle Soifer salió en defensa de Melissa Klug de las duras críticas de Samahara Lobatón al sacar cara por su actual pareja Bryan Torres. La cantante urbana se mostró visiblemente incómoda por la actitud de la hija de Abel Lobatón y le pidió que respete a su madre. "Me sorprender que se igualó a su (mamá). Nadie se puede comparar a nuestros padres. Ubícate o sea no te desubiques porque ella es tu mamá y tú no tienes ningún derecho de decirle. Me pareció pésimo", comentó la popular "Michi".