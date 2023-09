La hija de Melissa Klug confesó que tiene las cosas claras a sus 21 años y no cree en el matrimonio así que pidió a Bryan Torres que ni piense proponérselo. "Él ya sabe que conmigo matrimonio no hay y que ni me lo proponga porque no. Siempre lo he dicho que yo no me caso porque no veo vestida de blanco y para eso prefiero convivir", reveló Samahara Lobatón, quien sostuvo que cree en la convivencia así sea 10 o 20 años.