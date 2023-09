Olenka Mejía envió un mensaje a Edson Dávila tras las constantes vinculaciones con Bryan Torres, actual pareja de Samahara Lobatón. La modelo escribió furiosa que ella nunca fue pareja del amigo de Jefferson Farfán. "Te pediría que no se expresen de mí como su ex ya que yo nunca estuve ni estaría con el joven chupe. Muchas gracias", comentó la expareja del hermano de Yahaira Plasencia. La hija de Melissa Klug pidió ver el mensaje y no pudo evitar poner un gesto de incomodidad.