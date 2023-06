Yahaira Plasencia no pudo dejar de opinar sobre el supuesto romance entre su expareja Jefferson Farfán y su excuñada Olenka Mejía. "No es mi tema, para nada. En mi casa no se conversa sobre eso. Yo estoy enfocadísima en mi carrera, en mi disco, en mis cosas que para mí son importantes", señaló la cantante de salsa.