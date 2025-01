Yiddá Eslava se sometió a radical retoquito: "Me puse boca".

Yiddá Eslava compartió en sus redes sociales que se sometió a algunos retoques estéticos en su rostro y el radical cambio de look para un nuevo personaje. La actriz peruana lució un largo cabello de color rojizo y mostró cómo quedaron sus labios y su cara tras inyectarse. "Otra cosa que me hice fue aumentarme el labio que parece dos pedazos de jamones. Es para el personaje porque necesitaba cambiar... Por primera vez en mi existencia, en mi vida, me he puesto baby botox, pero me he puesto poquito", dijo.