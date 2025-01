Yiddá Eslava reapareció en televisión como conductora invitada.

Julián Zucchi mostró los voucher del dinero que envió a Yiddá Eslava para la alimentación de sus hijos, pero la actriz escribió a la producción de América Hoy para desmentirlo y sostuvo que las pruebas que muestran son del 2021 ya que desde febrero hasta septiembre no le pasa pensión. "Ojo que los voucher que presenta son del 2021. No me pasa pensión desde febrero a septiembre", escribió la actriz peruana.