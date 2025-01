Yiddá Eslava tras escándalo con Julián Zucchi: Sumamente injusto

La actriz hizo una reflexión sobre la polémica que atravesó el último año y contó cuáles serán sus actitudes para este 2025. "Aprendí a tener más paciencia, aunque no creas, a controlar más ciertos impulsos y a no cargarme responsabilidades de otros, que eso es importante. Este año me ha me recibe con 'relájate mujer'", comenzó diciendo la exintegrante de Combate.