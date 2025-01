Yiddá Eslava confesó que la llamaron para AFHS

Yiddá Eslava confesó que la producción de Al fondo hay sitio la convocó en el pasado, pero que ella no pudo aceptar la propuesta porque no se encontraba en Lima. La actriz no dudó en insinuar que espera la nueva llamada de Gigio Aranda, el productor de AFHS. "La prima cajamarquina de los Gonzáles... (Sería) la hija perdida, que nunca supieron que existía", dijo Yiddá sobre su posible personaje.