Yiddá Eslava contó cómo reaccionaron sus hijos a su accidente

"Les mandé un video diciéndoles que mamá no iba a poder hacerlos dormir porque estaba en el doctor. Hoy, cuando me desperté, Tomás me vio, porque estaba con todo eso (los puntos en el párpado) y le digo 'mira, hijito, mamá se golpeó duro, hay que tener cuidado. Ya el doctor curó a mamá y está todo bien'. Entonces empezamos a (hablar) y ya, listo, no pasó nada", agregó Yiddá, resaltando que sus hijos no se asustaron.