Yiddá Eslava se disculpó públicamente con emprendedora

“Se dice que yo no quiero reconocer mis errores y es completamente falso. Yo acepto que me equivoqué al aceptar tantas mamás emprendedoras. Yo acepto que no se publicó a tiempo, y fue un error a pesar que se había realizado el video. Me he disculpado con ella por teléfono, me hubiese encantado que sea en persona, pero no se dio. Pero si me duele que nadie tome en cuenta que siempre fue con la mejor intención y que si se ayudó a 35 mamás emprendedoras”, escribió.